Tot 2,5 miljard euro waard: Waalse software-aanbieder Odoo wordt Belgiës waardevolste private techbedrijf

Antwerpen Antwerpse haven in overdrive nu economie aantrekt: té volle container­ka­des en nood aan nieuw bloed bij dokwerkers

22 juli Een snel aantrekkende wereldeconomie en verstoorde vaarschema’s door de blokkade van het Suezkanaal in maart: het zijn chaotische tijden voor de haven van Antwerpen. Terminaluitbaters vragen dan ook om containers zo kort mogelijk voor de aankomst van een schip te leveren. Werk is er in elk geval genoeg: er worden dit jaar een 400-tal nieuwe havenarbeiders opgeleid.