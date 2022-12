Tot 1.700 euro extra per jaar. Zo rekenen leveranciers stiekem steeds hogere kosten en marges aan: één leverancier steekt er bovenuit

Licht aan het einde van de tunnel? Gasprijs op laagste niveau in half jaar

De Europese gasprijs is vandaag naar z’n laagste niveau in ruim een half jaar tijd gedaald. Een resultaat van onze zuinigheid, het zachtere weer en de constante stroom aan vloeibaar gas richting Europa. Is er nu eindelijk licht aan het einde van de tunnel? Energiehandelaar Matthias Detremmerie maakt de balans.

22 december