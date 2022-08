Topvrouw datingapp Tinder verlaat bedrijf na minder dan een jaar

Zo vrijen we in de toekomst. Antropolo­ge over 5 vernieuwin­gen: “Weinig mensen zijn gebaat bij een seksrobot”

“De middelen waarmee we op zoek gaan naar de liefde van ons leven zijn razendsnel aan het veranderen.” Liggen we binnenkort allemaal met een sekspop in bed? Of zullen we onze gevoelens boosten met ‘liefdesmedicijnen’? Toekomstantropologe Roanne van Voorst verdiepte zich in de toekomst van seks en relaties en ziet vijf belangrijke trends die binnen enkele jaren wellicht ook in jouw slaapkamer opduiken. “Wie kan er een pil weerstaan met de naam ‘Horny Goat’? Ik niet.”

2 augustus