Topmerken shop je voortaan ook bij Zeeman: kledingwinkel start met tweedehandsverkoop

Een broekpak van Abercrombie & Fitch voor 6,99 euro of een truitje van Kenzo voor krak dezelfde prijs: kledingwinkel Zeeman is nu ook in ons land gestart met de inzameling én verkoop van tweedehandskledij. “De trend is onmiskenbaar”, stellen retailexperts. “Steeds meer winkels in het straatbeeld zullen volgen.” Onze redactie ging alvast eens snuisteren tussen de rekken.