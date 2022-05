Topman verlaat schoenenwinkelketen vanHaren na 26 jaar

België (over)vol met schoenen­win­kels: Torfs marktlei­der in alle Vlaamse provincies

België is zo goed als volgebouwd met schoenenwinkels. Behalve in de Brusselse rand, is het geen goed idee om nog een nieuwe zaak in schoeisel te openen. Zo stelt een rapport van RetailSonar. Al verdelen de huidige 1.364 schoenenwinkels in ons land nog altijd een stevige koek van 1,7 miljard euro. Of gemiddeld 1,21 miljoen euro jaaromzet per winkel.

5 februari