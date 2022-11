Topman failliete cryptobeurs FTX verhoord door autoriteiten

Banken zien derde recessie in twintig jaar

De economische activiteit in België zal in het vierde kwartaal opnieuw dalen nadat ze in het derde kwartaal al is verminderd. Dat voorspellen de vier grootbanken volgens De Tijd en L'Echo. Een recessie is vrij uitzonderlijk. De huidige is pas de derde in 20 jaar.

5 november