Topman Coolblue ligt niet wakker van de arbeidsdeal: “Onze banen zitten al in België”

De grote baas van de Nederlandse webwinkel Coolblue ligt niet wakker van de arbeidsdeal die de federale regering deze week heeft gesloten, en die een extra stimulans moet geven aan de e-commerceactiviteiten in ons land. “Onze banen zitten al in België”, aldus oprichter en CEO Pieter Zwart.

De regering wil meer mensen aan het werk krijgen in ons land. Het kijkt daarvoor onder meer naar e-commerce. Belgische bedrijven ondervinden vandaag heel wat concurrentie uit de buurlanden. Zo is de Nederlandse webwinkel Coolblue één van de grootste spelers in ons land. De arbeidsdeal moet Belgische e-commerceactiviteiten stimuleren. Bedrijven zullen makkelijker mensen aan het werk kunnen zetten tot middernacht en experimenteren met e-commerce.

Coolblue-topman Zwart haalt zijn schouders op over de inspanningen van de Belgische regering. “Ik heb daar geen mening over. Er werken in België meer dan 750 mensen voor Coolblue. Dat is meer dan in ons centraal magazijn in Nederland. Onze banen zitten al in België.”

De Nederlandse webwinkel telt twee tv- en witgoeddepots in ons land: in Gent en Antwerpen. Daar komt dit jaar een derde gelijkaardig depot bij, in het Waals-Brabantse Nijvel. Er komt minstens ook één fysieke winkel bij in ons land. Dat maakt dat de webwinkel in België op zoek gaat naar bijkomend minstens 100 extra werknemers.

“Populaire producten blijven schaars”

Coolblue kon de totale omzet in Nederland, Duitsland en België vorig jaar optrekken van 2 naar 2,3 miljard euro. Daarvan werd 580 miljoen euro omgezet in België, tegenover 571 miljoen euro in 2020. Een al bij al kleine stijging dus in ons land.

“Ja, maar we vergelijken wel met 2020, wat het belangrijkste onlinejaar ooit was door de coronapandemie. Ons onderliggend marktaandeel is wel duidelijk gegroeid. We zijn best tevreden”, aldus Zwart.

Coolblue zag door investeringen in Duitsland en aan het centraal magazijn in Tilburg het bedrijfsresultaat zakken, van 114 naar 91 miljoen euro.

Ook Coolblue bleef in 2021 niet gespaard van bevoorradingsproblemen. De grote vraag naar halfgeleiders zorgt voor lange wachttijden voor populaire producten zoals spelconsoles en pc's. “Populaire producten blijven schaars”, erkent Zwart. “Maar het wordt beter. Het ergste hebben we wel gehad.”

Uitgestelde beursgang

Vorig jaar moest de webwinkel ondanks de goede cijfers plannen voor een beursgang in de koelkast steken. Oorspronkelijk moest er op de beurs van Amsterdam in oktober zo’n 150 miljoen euro worden opgehaald. Coolblue trok zich terug, naar eigen zeggen door de “onzekerheid op de financiële markten”. Analisten daarentegen zeiden dat de terughoudendheid van potentiële investeerders door de hoge prijs roet in het eten gooide.