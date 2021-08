Topman biotechbedrijf Galapagos gaat met pensioen

Histori­sche knak: biotechbe­drijf Galapagos incasseert grootste koersval ooit, maar moet je dan nu kopen?

19 augustus Het grootste succesverhaal van de Brusselse beurs in de afgelopen 15 jaar donderde nog nooit zo hard naar beneden als vandaag (-24,4 procent). Iedereen had erop gerekend dat het Belgisch-Nederlandse Galapagos dit jaar zijn geneesmiddel tegen reuma zou mogen lanceren in de VS, waar de bergen goud lagen te wachten. Een plotse vertraging van twee jaar haalde alle verwachtingen onderuit.