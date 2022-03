Toplui van PostNL België in de cel na inval in drie depots: “Het is niet aan ons om vragen te beantwoorden”

Antwerpen Diamantsec­tor vreest voor duizenden jobs door Europese sancties tegen Rusland

Het Antwerp World Diamond Centre (AWDC) kruipt in het defensief nadat er volgens de sectororganisatie de afgelopen dagen "veel onjuiste informatie circuleert over de sector.” De diamantsector bleef voorlopig buiten schot bij de Europese sancties tegen Rusland, maar daar willen Groen en Vooruit verandering in brengen. Het AWDC vindt dat een politieke beslissing moet worden genomen “op basis van juiste informatie, want die beslissing zal grote gevolgen hebben”.

