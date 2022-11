Topeconoom ECB verwacht meer renteverhogingen in strijd tegen inflatie

Champagne­schaars­te dreigt: Vlaamse handelaar legt uit hoe erg het is en hoe het komt

Er dreigt een tekort aan champagne. Handelaars voelen dat nu al, en de feestdagen zijn nog niet eens begonnen. In de coronaperiode is er namelijk minder geproduceerd, maar daarna is er weer massaal, gefeest, getrouwd en besteld. En dat terwijl de oogsten twee jaar op rij tegenvielen.