Toespraak Von der Leyen lokt gemengde reacties uit: “Europese Unie faalt in haar plicht om burgers te beschermen”

De Belgische leden van het Europees Parlement reageren gemengd op de State of the Union, de beleidstoespraak van Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. De aanpak van de energiecrisis kreeg een centrale plaats in de toespraak, maar volgens de N-VA faalt de Europese Unie “in haar plicht om haar burgers en economie te beschermen”. Groen is dan weer tevreden dat de overwinsten van energiebedrijven eindelijk worden aangepakt en dat de Commissie inzet op de Green Deal.

Von der Leyen stelde een heel pakket maatregelen in het vooruitzicht om de hoge energieprijzen te helpen drukken, maar volgens Johan Van Overtveldt (N-VA) zullen die geen zoden aan de dijk zetten. “De Commissie wordt geconfronteerd met uiteenlopende belangen en moet hopen op de goedkeuring van alle lidstaten. In de praktijk zal dat betekenen dat concrete effecten nog lang op zich zullen laten wachten.” Ook voor de verplichte besparing op energieverbruik moet de Commissie op de medewerking van de lidstaten hopen, aldus Van Overtveldt.

Verschillende parlementsleden hadden gehoopt meer te weten te komen over het algemeen prijsplafond op gas dat de Commissie op vraag van de ministers van Energie moet onderzoeken. “Daarop bleef ze iets te vaag”, zegt Hilde Vautmans (Open Vld). “We hadden meer ambitie en concrete tijdslijnen verwacht.”

Volledig scherm Hilde Vautmans (Open VLD). © Alain ROLLAND

Vlaams Belang: “Niemand is gebaat met simplistisch advies”

Ook Vlaams Belang vindt een prijzenplafond op de gasprijzen noodzakelijk. “Niemand is gebaat met simplistisch advies om het eigen verbruik te verlagen”, zegt Gerolf Annemans. “Het moge duidelijk zijn: wie nu nog een oplossing verwacht van de EU, gaat bij de duivel biechten. Het is immers deze Europese Unie die met haar groene dogmatiek, met de sluiting van kerncentrales en het destabiliseren van onze energiebevoorrading de explosie van de energieprijzen zelf mee in gang zette. De Russische inval in Oekraïne was op dat moment nog lang geen feit.”

Volledig scherm Gerolf Annemans (Vlaams Belang). © BELGA

Groen: “Eindelijk overwinsten aanpakken”

Bij Groen is Sara Matthieu tevreden dat de Commissie de overwinsten van de energiebedrijven “eindelijk” aanpakt. “De opbrengsten moeten we inzetten om de slechtste woningen te isoleren en zonnepanelen te leggen om zo de energiefactuur te verlagen.” Het prijsplafond op gas moet zo snel mogelijk worden ingevoerd. “Alleen al de aankondiging deed de prijzen dalen”, klinkt het. Matthieu is ook tevreden dat de Commissie inzet op de Green Deal. “De enige energie die goedkoper wordt, is hernieuwbare energie.”

Volledig scherm Sara Matthieu. © Wannes Nimmegeers

Vooruit: “Ze heeft prioriteiten op een rijtje”

Tijdens haar State of the Union toonde Von der Leyen dat ze haar prioriteiten op een rijtje heeft, zegt Kathleen Van Brempt (Vooruit). Ze had het namelijk over de loskoppeling van de prijs van elektriciteit en die van gas, een hervorming van de energiemarkt, het afromen van de overwinsten in de sector en verschillende maatregelen om de prijs van gas en LNG omlaag te krijgen. Maar wat volgens Van Brempt ontbrak in de toespraak, was een concreet initiatief om de prijs van alle gas te plafonneren. “De tijd dringt en we hebben nu nood aan actie en daadkracht.”

Volledig scherm Kathleen Van Brempt (Vooruit). © BELGAPLUS

CD&V: “Stap voor stap, maar resoluut”

Cindy Franssen (CD&V) stelt tot slot vast dat de Commissie op korte termijn actie neemt tegen de energieprijzen en de technisch ingewikkelde voorstellen aanpakt. “Stap voor stap, maar resoluut naar betaalbare energie die beschikbaar en duurzaam is”, zegt ze. Franssen steunt elke maatregel die de koopkracht van mensen beschermt en hun jobs veiligstelt. “Voor de winter moet de energiefactuur dalen. Met meer Europese samenwerking zal dit lukken.”

Volledig scherm Cindy Franssen (CD&V). © RV HLN

Herbekijk ook: Von der Leyen: “Winsten moeten worden gedeeld”