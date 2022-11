“Toenemende zorgen over mogelijke ontslagen bij Google-personeel”

Moederbe­drijf van Facebook en WhatsApp schrapt meer dan 11.000 jobs

Meta Platforms schrapt wereldwijd meer dan 11.000 jobs, zo heeft het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp vandaag bekendgemaakt. Dat komt neer op 13 procent van alle banen bij het bedrijf of één op de acht jobs. In een bericht op de website van het bedrijf heeft topman Mark Zuckerberg het over “enkele van de moeilijkste veranderingen in de geschiedenis van Meta”, die nodig zijn om van Meta een slanker en efficiënter bedrijf te maken.

9 november