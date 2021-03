Toename lezers compenseerde coronakrimp advertentie-inkomsten DPG Media

DPG Media heeft goed geboerd in coronajaar 2020. De toename van het aantal lezers in print en online compenseerde ruimschoots de forse daling van de advertentie-inkomsten. “We sloten dit bijzondere jaar af met een heel sterk resultaat”, zegt CEO Erik Roddenhof van het mediabedrijf achter onder meer Het Laatste Nieuws en VTM.

De omzet van DPG Media ging 8 procent hoger tot 1,77 miljard euro. Netto bleef er 178 miljoen euro winst over, of 39 procent meer dan het jaar voordien. “De crisis heeft een substantiële impact gehad op de advertentie-inkomsten tijdens de eerste jaarhelft. De uitstekende resultaten op de lezersmarkten en bij onze online services compenseerden dat echter ruimschoots. De lezers, luisteraars en kijkers wisten onze media in 2020 meer dan ooit te vinden”, dixit Roddenhof. De Nederlander volgde in maart vorig jaar Christian van Thillo op als CEO.

Bij de printmedia nam de betaalde oplage toe bij de zestien landelijke en regionale nieuwsmerken, vooral dankzij de digitale abonnementen. Kranten en magazines klokten af op 3,6 miljoen abonnees, een stijging met 2 procent. De lezersmarkt was zo goed voor 820 miljoen euro omzet. Ook groeide het bereik van de nieuwssites. HLN.be klokte af op 2,8 miljoen unieke bezoekers (+30 procent).

Advertenties

De advertentie-inkomsten volgden wel de conjunctuur, bijvoorbeeld door de verschillende lockdowns. Er is sprake van een daling met 13 procent op vergelijkbare basis. Met de inbreng van het vorig jaar overgenomen Sanoma Media Netherlands was de daling beperkt tot 5 procent. Finaal was er sprake van 471 miljoen euro omzet uit advertentie-inkomsten. Overige inkomsten (e-commerce, telefonie ...) waren goed voor 345 miljoen euro omzet.

In België was er 673 miljoen euro omzet en 75 miljoen operationele winst. Nederland is de grootste markt voor het mediabedrijf met zetel in Antwerpen: 1,05 miljard omzet en 172 miljoen operationele winst.

“Toen de eerste lockdowns werden afgekondigd en adverteerders massaal hun campagnes annuleerden, vreesden we voor een erg moeilijk jaar, maar het is heel anders gelopen”, besluit ‘executive chairman' Christian Van Thillo. “De hele bevolking is tijdens deze crisis online gegaan om zich te informeren, om te communiceren, winkelen en werken. Onze groep die al jaren investeert in een doorgedreven digitalisering heeft daar de vruchten van geplukt.”

DPG is actief in België (Het Laatste Nieuws, De Morgen, Humo, Dag Allemaal, VTM, Qmusic ...), Nederland (AD, Volkskrant, nu.nl ... ) en Denemarken (Berlingske).