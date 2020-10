Toekomst winkelketen Mega World blijft nog even onduidelijk

“Belgen zijn massaal op zoek naar tweede verblijf in de zon”: dit zijn de populair­ste landen en wat je ervoor betaalt

20 oktober De Belg stond de voorbije maanden te drummen op de vastgoedmarkt om een huis te kopen en dat deed hij niet alleen in ons land. “Mensen zoeken naar veiligheid en zekerheid, ook op vakantie. Een eigen huis is beter dan een hotelkamer en als het vlot bereikbaar is, heb je altijd een plek waar je terechtkunt”, klinkt het. Maar hoeveel betaal je vandaag voor zo’n tweede verblijf? En welke plekken zijn het populairst? Onze woonexpert polste naar een stand van zaken in Spanje, Portugal, Frankrijk, Italië en Griekenland.