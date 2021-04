TikTok-moeder ByteDance wil veel hogere advertentie-inkomsten

Productie Peugeot 308 in Franse fabriek voor derde week op rij stil door chiptekort

9 april De productie van de Peugeot 308 in de Stellantis-fabriek in het Franse Sochaux wordt maandag voor de derde week op rij stopgezet door een tekort aan chips in de auto-industrie. Dat heeft het management van de autofabrikant vrijdag bekendgemaakt. Het grootste deel van de 700 werknemers kan een beroep doen op maatregelen waardoor geen loonverlies optreedt.