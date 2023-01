Tijd van torenhoge energieprijzen voorbij? “Het verschil tussen de goedkope en dure contracten is groot”

UW GELDDe gasprijzen in Europa blijven dalen. Gisteren zakte de groothandelsprijs naar het laagste niveau in ruim dertien maanden. Wie een nieuw gascontract afsluit, komt nu op jaarbasis al gemiddeld 630 euro goedkoper uit dan in december. Ook elektriciteit kost steeds minder. Kan het nog goedkoper, en ligt de tijd van peperdure energiefacturen nu definitief achter ons?