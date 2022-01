Tien rijkste mensen ter wereld werden in 2021 nog ruim 400 miljard dollar rijker

Musk begon 2021 met een vermogen van 156 miljard dollar (137 miljard euro). Aan het einde van de rit was hij 121 miljard dollar rijker (107 miljard euro). Een deel van zijn fortuin investeert hij in zijn ruimtebedrijf SpaceX. Hij zei eerder dat hij van plan is om elf miljard dollar (een kleine 10 miljard euro) aan belastingen te betalen. De voormalige CEO van Amazon, Jeff Bezos, gaat het nieuwe kalenderjaar in met een vermogen van 190 miljard dollar (167 miljard euro), dat is 4,5 miljard dollar (4 miljard euro) meer dan vorig jaar.

De derde rijkste man ter wereld is de Fransman Bernard Arnault, de topman van luxeconcern LVMH dat eigenaar is van modemerken als Louis Vuitton en drankbedrijven als cognacmerk Hennessy en champagnemerk Moët & Chandon. Zijn vermogen groeide in 2021 met 61 miljard dollar (54 miljard euro) aan tot 176 miljard dollar (155 miljard euro) in totaal. Arnault is de enige Europeaan in de top tien, de anderen zijn Amerikanen. Acht van de tien rijkste mensen ter wereld zijn bovendien actief in de technologiesector.

Mark Zuckerberg, CEO van Meta, het moederbedrijf van Facebook, Instagram en Whatsapp, spekte zijn vermogen in 2021 met 25 miljard dollar (22 miljard euro) aan. Volgens de miljardairsindex was hij bij de aanvang van het nieuwe jaar 128 miljard dollar (113 miljard euro) waard. Microsoft-oprichter Bill Gates begon 2022 met een vermogen van 139 miljard dollar (122 miljard euro). De vermogens van Larry Page en Sergey Brin, medeoprichters van Google, overschreden in 2021 de kaap van 100 miljard dollar (88 miljard euro) en bedroegen aan de start van 2021 respectievelijk 130 miljard (114 miljard euro) en 125 miljard dollar (110 miljard euro).

Ex-Microsoft-CEO Steve Ballmer, investeerder Warren Buffett en Oracle-oprichter Larry Ellison vervolledigen de top tien, met respectievelijk 124 miljard dollar (109 miljard euro), 120 miljard dollar (106 miljard euro) en 109 miljard dollar (96 miljard euro).

Nummer elf op de miljardairsindex is Françoise Bettencourt Meyers uit Frankrijk, de rijkste vrouw ter wereld. Haar vermogen bedraagt bijna 94 miljard dollar (83 miljard euro).

Volledig scherm Françoise Bettencourt Meyers in 2012. © /

LEES OOK: