Thalys moet voor de eerste keer ooit lening aangaan

De coronacrisis heeft spoorwegonderneming Thalys diep in de rode cijfers geduwd. Ze moet voor het eerst in haar bestaan aankloppen bij de banken voor geld. Dat bleek vandaag uit de jaarcijfers van de uitbater van hogesnelheidstreinen tussen Frankrijk, België, Nederland en Duitsland.

Dat het coronavirus Thalys zwaar trof, is geen verrassing. De vele reisbeperkingen raken de aanbieder van internationale treinreizen in het hart. Nog 2,5 miljoen mensen stapten op een Thalys-trein, 70 procent minder dan in 2019. En ook de omzet daalde met 70 procent, tot 165,6 miljoen euro. Netto leed Thalys een verlies van 137,7 miljoen euro.

Dankzij besparingen - door bijvoorbeeld minder treinen te laten rijden - kon Thalys de cashflow lange tijd positief houden, maar "we zullen naar verwachting alsnog in rode cijfers terechtkomen in april", zegt het bedrijf in een persbericht. "Daarom zal Thalys voor het eerst in zijn geschiedenis een beroep moeten doen op externe financiering." Het onderhandelt met banken over leningen.

Geen fusie

Het bedrijf verwacht ook dit jaar verlies, maar het heeft vertrouwen in de toekomst. "We hebben de uitbreiding van de dienstregeling voorbereid en zijn klaar om het aantal treinen en ritten te verhogen en meer reizigers te verwelkomen zodra de gezondheidssituatie het toelaat", zegt topman Bertrand Gosselin. "We blijven overtuigd van het aanzienlijke groei- en ontwikkelingspotentieel van het internationale hogesnelheidsspoorvervoer in Europa.”

De eerder aangekondigde fusie met Eurostar, dat met hogesnelheidstreinen rijdt tussen Londen en het Europese vasteland, wordt intussen uitgesteld. Eerder zei Gosselin de fusie nog dit jaar te willen afronden, maar beide bedrijven zitten door de virusuitbraak in geldnood en moeten volgens Gosselin eerst hun financiën op orde krijgen. Wanneer de samensmelting van Thalys en Eurostar nu precies zal plaatsvinden, is nog onduidelijk.

Thalys, dat dit jaar zijn 25ste verjaardag viert, is in handen van de Franse spoorwegmaatschappij SNCF en de Belgische NMBS.