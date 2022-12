Terugval van de beurzen treft ook pensioenspaarders

Geen Europees akkoord over plafonne­ring gasprijzen: “Fles champagne moet nog even koel blijven”

De Europese energieministers hebben nog steeds geen akkoord bereikt over een plafonnering van de groothandelsprijzen voor gas. Dat bleek na een nieuwe bijeenkomst in Brussel. Er blijft nog steeds discussie over het niveau van het plafond.

13 december