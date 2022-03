Telewerk remt honger naar opslag

Meer dan 150.000 gebruikers van loopbaan­che­ques

Meer dan 150.000 werknemers of zelfstandigen hebben gebruik gemaakt van loopbaancheques sinds die in 2013 in het leven werden geroepen. Dat meldt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V). Ze wil via een proefproject onderzoeken of ook mensen die nog niet aan de slag zijn, baat kunnen hebben bij een vorm van loopbaanadvies.

28 maart