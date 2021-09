Telenet, Orange en drie fondsen in running voor telecomoperator VOO

Zeer hoge prijzen voor peren verwacht door tegenval­len­de oogst

6 september In Haspengouw is de peren- en appeloogst van start gegaan. Dat is twee weken later dan de voorbije jaren. Dit jaar verwachten de Limburgse fruittelers een hogere appeloogst en lagere perenoogst dan vorig jaar. Voor de peren worden zeer hoge prijzen verwacht.