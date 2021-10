Telenet en Willemen komen met totaaloplossing voor huurders: vast bedrag voor gas, elektriciteit en internet

Hoofdzetel Tesla verhuist van Californië naar Texas

2:08 De hoofdzetel van de Amerikaanse autoconstructeur Tesla verhuist van Palo Alto in Californië naar Austin in Texas. Dat heeft topman Elon Musk donderdag aangekondigd tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van de producent van elektrisch wagens. Tesla bouwt momenteel een nieuwe fabriek in Austin.