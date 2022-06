Tegen de trend in werd er weer méér vastgoed verkocht: “Huizen zijn een goed wapen tegen inflatie”

In januari was het druk op de vastgoedmarkt. Toen steeg de vastgoedactiviteit met 8,9 procent. Dat wil zeggen: er werden begin 2022 bijna 9 procent meer compromissen getekend dan een jaar eerder. Nadien stabiliseerde de situatie: zowel in februari (-0,1 procent), maart (-1,3 procent) als april (-6,8 procent) was er minder beweging en waren er minder compromissen. Vooral in april was er dus een stevige terugval. “We keren terug naar normale tijden. Kopers kunnen opnieuw onderhandelen over de prijs van hun pand”, klonk het bij de notarissen enigszins geruststellend. Maar die afkoeling bleek van erg korte duur. De nieuwe vastgoedcijfers tonen alweer een stijging, en dat in alle landsdelen. In Brussel werden in de maand mei 4,2 procent meer compromissen getekend, in Vlaanderen 3,9 procent, in Wallonië was de stijging wat beperkter: 1,3 procent.