Technopolis neemt afscheid van voorzitter Luc Van den Brande

De afgelopen kwarteeuw is Technopolis uitgegroeid tot een begrip in Vlaanderen. Zowat 300.000 bezoekers, van wie ongeveer een derde leerlingen, komen jaarlijks langs in Mechelen. Daarnaast trekt Technopolis ook naar scholen met wetenschapsshows en is het aanwezig op wetenschapsevents waardoor het nog eens 200.000 mensen per jaar bereikt. Technopolis heeft bijna 80 medewerkers en bijna 6.000 m² expositieruimte. De Vlaamse regering investeert jaarlijks ruim vier miljoen euro in Technopolis.