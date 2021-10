Technologiefederatie wil dat bedrijven coronapas kunnen verplichten: “Wie weigert moet naar huis zonder loon”

Europese Rekenkamer geeft opnieuw afkeurend oordeel over uitgaven lidstaten

26 oktober Voor het tweede jaar op rij heeft de Europese Rekenkamer een ‘afkeurend oordeel’ gegeven over de uitgaven van de Europese Unie, zo blijkt uit het jaarverslag over het begrotingsjaar 2020. Ook blijven de lidstaten grote moeite ondervinden om de Europese fondsen tijdig te absorberen. Zo is voor België nog 1,37 miljard euro beschikbaar.