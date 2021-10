Technologiefederatie kijkt naar Marokko om Belgisch energieprobleem op te lossen

Voeren we binnen afzienbare tijd hernieuwbare energie in vanuit Marokko? Als het van Agoria, de federatie voor Belgische technologiebedrijven, afhangt wel. Het grijpt de Solar Challenge Morocco aan om de economische banden met het land te versterken. “Een deel van de oplossing van ons energieprobleem ligt in het buitenland. Waarom niet in Marokko?”