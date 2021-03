Techbedrijven als Apple en Tesla fors onderuit op Wall Street

De technologiegraadmeter Nasdaq eindigde 3,1 procent in het rood op 12.789,14 punten. Zwaargewicht Apple verloor 3,4 procent, ondanks mediaberichten dat het bedrijf nieuwe iPads op de markt wil brengen. Microsoft, Facebook, Google-moeder Alphabet, Netflix en Amazon verloren tot 3,8 procent. Het aandeel Tesla leverde bijna 7 procent in.

Een vat Amerikaanse olie werd ruim 8 procent goedkoper op 59,38 dollar (49,84 euro). Dat is de sterkste daling in maanden, vooral door zorgen over een minder sterke vraag en de vertragingen met de vaccinaties tegen het coronavirus in delen van de wereld, met name in Europa. Oliehandelaren vrezen dat de vertragingen bij de vaccinaties het economisch herstel van de pandemie en dus de vraag naar olie kunnen ondermijnen. De grote oliebedrijven ExxonMobil, Chevron en ConocoPhillips moesten koersverliezen tot meer dan 6 procent slikken.