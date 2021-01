Taxshift slaat gat van ruim half miljard in Vlaamse begroting

Econoom Geert Noels: “Hogere belastin­gen zullen Vlaanderen hard raken”

26 mei Geen Marshallplan of grootschalige onnodige infrastructuurwerken: econoom en beursexpert in ons geldpanel Geert Noels (52) pleit voor meer kleinschalige, maar efficiënte maatregelen. “Zet bijvoorbeeld in op de eigen productie van noodzakelijke middelen zoals beschermingsmateriaal en toets grote investeringen op hun ecologische waarde. Maar schuif de factuur alleszins niet door naar de volgende generaties.” Onze journalist vroeg hem in het kader van #operatietoekomst wat we dan dringend moeten aanpakken. En vooral: met wat moeten we stoppen?