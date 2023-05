Taiwanees bedrijf investeert miljarden in batterijfabriek in Duinkerke

Macron: “Europa moet geen volgeling van Amerika of China zijn”

De Franse president Emmanuel Macron vindt dat Europa geen “volgeling” mag zijn van de Verenigde Staten of China nu er spanningen zijn tussen die twee grootmachten over de positie van Taiwan. Macron zei dat vandaag in een interview met onder meer het Franse dagblad Les Echos en de website Politico. Hij benadrukte ook dat de Europese Unie het risico loopt verstrikt te raken in “crises die niet de onze zijn”.