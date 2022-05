Tabaksreus Philip Morris haalt Swedish Match binnen voor 15 miljard euro

De aankondiging van Philip Morris komt niet als een verrassing, nadat Swedish Match maandagavond al de gesprekken over een mogelijke overname had bevestigd. De prijs die Philip Morris betaalt, 106 Zweedse kroon (zo’n 10 euro) per aandeel, ligt iets hoger dan het prijsniveau waarover eerder gespeculeerd werd. Dinsdag al was de waarde van het aandeel met een kwart toegenomen, tot 95 kronen (9 euro). De leiding van Swedish Match raadt aandeelhouders in te gaan op het aanbod.

Philip Morris International is actief in meer dan 175 landen en stelt 71.000 mensen te werk. Vijf van de vijftien grootste sigarettenmerken behoren tot het Philip Morris-aanbod, waaronder Marlboro. Bijna een derde van de netto-inkomsten kwam vorig jaar van rookvrije producten, tegenover niets in 2015. Tegen 2025 moet meer dan de helft van de netto-inkomsten van Philip Morris van deze producten komen.

Vanwege de dalende sigarettenverkoop wil Philip Morris zijn assortiment al langer uitbreiden met rookvrije producten. Swedish Match is daarom een interessante partner, als producent van de in de VS populaire nicotinezakjes en de in Zweden populaire kauwtabak snus - in de rest van de EU is snus verboden. Het Zweedse bedrijf heeft als visie een “wereld zonder sigaretten”.

In ons land zijn de Zweden vooral bekend als de producenten van de lucifers van Union Match.