Supermarkt tot 12% duurder, en da’s nog maar het begin: “Als we alles verrekenen, gaan prijzen maal twee”

Amerikaan­se economie krimpt voor tweede kwartaal op rij

De Amerikaanse economie is in het tweede kwartaal onverwacht gekrompen met 0,9 procent. Dat blijkt uit voorlopige schattingen van het ministerie van Handel. Het is al het tweede kwartaal op rij dat het bruto binnenlands product (bbp) afneemt, waardoor de Amerikaanse economie technisch gezien in een recessie verkeert. Economen die persbureau Bloomberg bevroeg hadden een groei met 0,4 procent verwacht.

15:58