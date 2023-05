Superbelegger Warren Buffett (92) zeer kritisch op aanpak recente bankencrisis in VS: “Angst is besmettelijk”

"Angst is besmettelijk", zei de 92-jarige Buffett tijdens een aandeelhoudersvergadering van zijn beleggingsvehikel Berkshire Hathaway. "Je kan geen economie runnen als mensen zich zorgen maken of hun geld veilig is bij banken", vervolgde hij.

Buffett waarschuwde ook voor een groeiend "tribalisme" in Washington, waar partijdigheid ervoor zorgt dat mensen langs elkaar heen praten. "We moeten onze democratie gaandeweg op een bepaalde manier verfijnen. Maar als ik nog steeds een keuze had, zou ik in de Verenigde Staten geboren willen worden. Het is een betere wereld dan we ooit hebben gehad", stelt de miljardair.

Aandeelhouders luisteren op de Berkshire Hathaway Shareholder Meeting in Omaha naar Warren Buffett en vicevoorzitter Charlie Munger.

Het bedrijf van de bekende Amerikaanse belegger heeft in de eerste drie maanden van dit jaar flink meer winst gemaakt. Bij zijn investeringsvehikel Berkshire Hathaway ging een kwartaalresultaat van 35,5 miljard dollar (31,7 miljard euro) in de boeken, werd zaterdag bekendgemaakt. Dat is meer dan zes keer zoveel als een jaar eerder.

Buffett, ook wel bekend als het ‘orakel van Omaha’, dankt die flinke winststijging onder meer aan winsten met aandelen zoals Apple waarin hij belegt. Wat ook meespeelt is dat 2022, het jaar waarmee wordt vergeleken, juist erg slecht uitpakte voor de Amerikaan qua beleggingen. Berkshire Hathaway heeft vorig jaar in totaal 22,8 miljard dollar (20,3 miljard euro) verloren. Uit de eigen activiteiten haalde het bedrijf een winst van 30,8 miljard dollar, omgerekend zo’n 29,1 miljard euro. Berkshire Hathaway is onder meer actief in de verzekeringsbranche, spoorwegen en energiebedrijven.

Buffett waarschuwde eerder al dat het slechte resultaat van vorig jaar een vertekend beeld gaf. Want Berkshire Hathaway kiest voor beleggingen op de lange termijn en koersschommelingen op kwartaal- of jaarbasis zijn in de ogen van Buffett en zijn zakenpartner Charlie Munger, die al 99 is, geen goede graadmeter. Zij vinden namelijk dat echt goede beleggingen uiteindelijk vanzelf meer waard worden en ook dividend opleveren.

Warren Buffett op de Berkshire Hathaway Shareholder Meeting in Omaha.

Vijfde rijkste ter wereld

“Meester-belegger” Warren Buffett behoort tot de rijkste mensen ter wereld. In de ‘Bloomberg Billionaires Index’ staat hij op de vijfde plaats. Alleen de Franse luxepaus Bernard Arnault, Tesla-baas Elon Musk, Amazon-oprichter Jeff Bezos en Microsoft-legende Bill Gates beschikken over meer financiële middelen.

Buffett maakte in het verleden meermaals duidelijk dat zijn beleggingsstrategie al 60 jaar dezelfde is: op zoek gaan naar koopjes. Dat betekent dat hij moet toeslaan op grote crisismomenten.

