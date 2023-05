Stewardessen moeten toiletten poetsen? "We doen er alles aan om te besparen”

‘Cabin Tidy’, in het Nederlands ‘propere cabine’, is het nieuwe ‘plan’ dat de medewerkers van de Scandinavische luchtvaartmaatschappij razend maakt. Zoals de Zweedse krant ‘Expressen’ meldt, wil SAS haar cabinepersoneel ook inzetten als schoonmaakpersoneel. Stewards en stewardessen van SAS moeten al enkele jaren afval opruimen dat door passagiers op binnenlandse vluchten is achtergelaten. Maar nu zullen er meer schoonmaaktaken bijkomen.

Vanaf 1 juni moet het cabinepersoneel op alle Scandinavische vluchten en later mogelijk ook op andere internationale verbindingen met een vluchtduur tot circa drie uur de huishoudhandschoenen aantrekken, meldt de Duitse krant ‘Die Welt’. Er is een geschil ontstaan ​​tussen de luchtvaartmaatschappij, werknemers en werknemersvertegenwoordigers over wat ze precies moeten doen en waar de grens van het redelijke is bereikt.

Verwarring

“We doen er alles aan om kosten te besparen om concurrentieel te zijn, en dit is een kostenbesparende maatregel”, aldus een woordvoerster van de luchtvaartmaatschappij. Naast het verzamelen van het afval in de cabine, moeten medewerkers ook zorgen voor netheid in de sanitaire ruimtes, maar deze mogen in geen geval grondig worden schoongemaakt, klinkt het bij SAS. “Het gaat om het poetsen van de spoelbakken. Niet de wc-brillen.”

De frustratie van het vliegend personeel lijkt zo groot dat de luchtvaartmaatschappij het woord “schoonmaken” angstvallig probeert te vermijden. Er heerst ook nog steeds verwarring over welke taken extra zullen moeten worden gedaan.