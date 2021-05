Stellantis en Foxconn gaan samen software voor auto’s ontwikkelen

Alle bedrijfswa­gens vanaf 2026 elektrisch: wat betekent dat voor u? Al uw vragen beantwoord

15:53 Vanaf 2026 moeten alle 650.000 salariswagens in ons land elektrisch worden. De ministerraad bereikte daarvoor vannacht een akkoord over de nieuwe fiscaliteit voor CO2-emissievrije voertuigen. Zal u nog zelf een wagen kunnen uitkiezen? En hoe zal u dat voelen in uw portemonnee? Hier beantwoorden we al uw vragen.