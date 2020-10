Steeds minder zelfstandigen doen beroep op overbruggingsrecht

Sinds juni is er een sterke daling in het aantal aanvragen van het corona-overbruggingsrecht. Waar in maart, april en mei nog bijna 50 procent van de zelfstandigen in hoofdberoep het overbruggingsrecht aanvroeg, was dat in september nog slechts 0,6 procent. Dat blijkt vandaag uit een analyse van hr-dienstenbedrijf Acerta.

Het bedrijf vreest evenwel dat er als gevolg van de nieuwe coronamaatregelen en de verplichte sluiting van de horeca een nieuwe piek zit aan te komen.

Het corona-overbruggingsrecht werd in maart tot en met juni ingevoerd voor zelfstandigen die noodgedwongen door de coronapandemie moesten sluiten, of die minstens zeven dagen gesloten waren. Sinds juli is een aanvraag enkel nog mogelijk voor zelfstandigen die noodgedwongen moesten sluiten of die afhankelijk zijn van een sector die verplicht moet sluiten. Ook wie vrijwillig minstens zeven dagen gesloten was vanwege corona, komt in aanmerking.

“Daling aanvragen logisch”

De daling van het aantal aanvragen is volgens Acerta logisch, "want de verschillende sectoren mochten stelselmatig weer opstarten vanaf 4 mei". "Dat betekent dat er geen verplichte sluiting meer was. Zelfstandigen die hun activiteiten heropgestart hadden, voldeden bijgevolg niet meer aan de voorwaarden van het corona-overbruggingsrecht", klinkt het.

Overigens was het zogenaamde relance-overbruggingsrecht - een nieuw type overbruggingsrecht bedoeld om zelfstandigen te ondersteunen bij de heropstart van de economie - heel wat minder in trek bij zelfstandigen. In juli en augustus vroeg iets meer dan 5 procent van de zelfstandigen de steunmaatregel aan, in september zakte dat percentage naar 3,7 procent.