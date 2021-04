Steeds meer Nederlandse banken laten klanten betalen als er 100.000 euro op spaarrekening staat

Marc Coucke bouwt belang in Mithra beetje af

16 april Marc Coucke heeft het belang dat hij in het Luikse farmabedrijf Mithra aanhoudt via zijn holding Alychlo, een stuk afgebouwd. Hij controleert nu nog ongeveer 4,89 miljoen aandelen, of 11,46 procent van het kapitaal, zo staat vrijdag na beurs in een persbericht. Eerder was dat 15,04 procent.