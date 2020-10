Steeds meer jongeren verdienen geld met gamen en dat kan gevolgen hebben voor belastingbrief: “Ook voor die van de ouders”

“Ik heb soms ook geen zin om te spelen, maar het is big business”: FIFA-ster Stefano Pinna (22) vertelt in VTM-docureeks ‘Jonge Wolven’ over het onderne­mers­plan achter zijn carrière

29 augustus De allerbeste FIFA-speler ter wereld worden, dat is al jaren het ultieme doel van Houthalenaar Stefano Pinna (22). In 2018 werd hij vicewereldkampioen, een jaar later strandde hij bij de laatste 16. Door de coronacrisis was er dit jaar geen WK, dus had Stefano tijd om zich te laten volgen door de camera’s van de VTM-docureeks ‘Jonge Wolven’. Hij toont er zijn toch wel speciale onderneming. “Mensen beseffen vaak niet hoeveel geld er omgaat in de wereld van e-sport”, legt hij uit.