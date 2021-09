Steeds meer bedrijven waarschuwen voor lege rekken in Verenigd Koninkrijk: “Een perfecte storm”

Lalieux: “Mijn pensioen­voor­stel valt binnen kader van regeerak­koord en is financieel haalbaar”

5 september “Mijn voorstel van pensioenhervorming valt binnen het kader van het regeerakkoord en is zowel financieel als sociaal haalbaar”. Dat benadrukte minister van Pensioenen Karine Lalieux in ‘De Zevende Dag’. Open Vld’er Egbert Lachaert verwacht nog zware discussies en clashes binnen de regering over het pensioenplan.