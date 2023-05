Staking bij Disneyland Parijs: honderden werknemers eisen meer loon

Recordaan­tal niet-Bel­gen op werkvloer: “Belangrijk op zoek te gaan naar de gelijkenis­sen tussen personeels­le­den, eerder dan te focussen op verschil­len”

Nooit waren er meer buitenlanders aan het werk in België. Dat blijkt uit onderzoek van hr-dienstengroep Acerta. In vijf jaar tijd is hun aantal met een kwart gestegen tot zo’n 766.000. De grootste groepen buitenlandse werkkrachten zijn Marokkanen en Fransen. En er gapen grote verschillen tussen de verschillende sectoren. “Onze maatschappij wordt diverser. Het is dus maar logisch dat de werkvloer volgt.”