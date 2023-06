Staatssecretaris van Begroting: “Lange periode van lopende zaken zal overheidsfinanciën duur te staan komen”

Het begrotingstekort, de schuldgraad, de kosten van de vergrijzing: België is een van de slechtste leerlingen in Europa. Een terugkeer naar de Europese begrotingsdiscipline zal aanzienlijke inspanningen vergen. In het stabiliteitsprogramma dat aan de Europese instanties werd doorgespeeld, moet het structureel saldo er de komende twee jaar op vooruitgaan met 0,8 procent van het bbp en met 0,3 procent in 2026.

“Grote hervormingen nodig”

De regering-De Croo komt eind van de week samen in een conclaaf over de fiscale hervorming. Ook een hervorming van de pensioenen wordt verwacht.

Pensioenen

Wat de pensioenen betreft, is “onze uitdaging de gelijkgestelde periodes”, zei Bertrand. “Er is nood aan meer effectief werk en de effectieve pensioenleeftijd moet dichter bij de wettelijke leeftijd komen. We hebben aan het begin van de legislatuur een sociale correctie doorgevoerd, die nodig was, maar nu hebben we een echte hervorming nodig.”