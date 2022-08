Staatsfonds Noorwegen lijdt recordverlies in eerste jaarhelft

Amerikaan­se inflatie lager dan verwacht

De inflatie in de Verenigde Staten is in juli minder hoog uitgevallen dan een maand eerder. Dat komt door de daling van de brandstofprijzen. Volgens de Amerikaanse overheid bedroeg de inflatie vorige maand 8,5 procent op jaarbasis, ten opzichte van 9,1 procent in juni – het hoogste niveau in ruim veertig jaar. Het cijfer is van groot belang voor de Amerikaanse centrale bank, die de rente aan het verhogen is om de hoge inflatie tegen te gaan.

10 augustus