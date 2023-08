Vandaag rente populaire nieuwe staatsbon bekend: hoe teken je erop in? En is het een slimme investering?

Miljarden overwinst van banken belasten, is dat een goed idee? “Je geeft als overheid het signaal dat winst slecht is. Dat horen bedrijven niet graag”

Plat populisme of net een goede manier om de burgers iets terug te geven? De Italiaanse regering gaat de overwinsten van de banken belasten. Waarop wachten we nog in ons land? Onze geldexpert Pascal Paepen analyseert: “De Italianen moeten opletten dat ze nu niet op andere manieren de prijs betalen aan de banken.”