Staalbedrijf ArcelorMittal legt Oekraïense fabriek nagenoeg stil

Europese gasprijzen flink gestegen door spanningen Oekraïne

De Europese gasprijzen zijn flink gestegen door de verdere escalatie van het conflict tussen het Westen en Rusland over Oekraïne. De Russische president Vladimir Poetin heeft twee separatistische regio's in Oost-Oekraïne officieel erkend en kondigde aan er een "vredesmissie" heen te sturen. Het conflict zou de schaarste aan energie in Europa kunnen verergeren, want Rusland is de belangrijkste gasleverancier van tal van landen.

22 februari