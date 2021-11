Speelgoedprijzen stijgen met 10 tot zelfs 20 procent tegenover vorig jaar

Omzet Proximus licht gedaald op thuismark­ten in derde kwartaal

Proximus heeft in het derde kwartaal van 2021 een onderliggende omzet op de thuismarkten geboekt van 1.085 miljoen euro. Dat is 0,8 procent minder dan het jaar voordien. De ebitda ging 3,2 procent lager dan het jaar voordien. De nettowinst bedroeg 116 miljoen euro, dat is 27,4 procent lager dan het derde kwartaal van 2020. Dat meldt het telecombedrijf, dat voor de helft in handen is van de overheid.

29 oktober