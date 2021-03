Spanje wil als eerste land ter wereld vierdagenwerkweek testen op grotere schaal

Ex van miljardair Jeff Bezos hertrouwt met leraar: “Ik volg haar en zal grootste deel van mijn rijkdom wegschen­ken”

8 maart Dan Jewett, een leraar wetenschappen uit Seattle, stapt niet alleen in het huwelijksbootje, maar ook in een voor hem nieuwe wereld. Jewetts wederhelft is filantrope MacKenzie Scott (50), een der rijksten op aarde. Scott is de ex-vrouw van Amazonbaas, miljardair en dé allerrijkste mens ter wereld, Jeff Bezos.