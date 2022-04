"Spaarders van Amsterdam Trade Bank kunnen niet meer aan hun geld"

ECB zou ten vroegste vanaf juli rente verhogen, zegt gouverneur Letland

De Europese Centrale Bank (ECB) zou ten vroegste vanaf juli de rente kunnen verhogen, verklaarde Martins Kazaks, de bankgouverneur van Letland, woensdag in een interview met het financiële persagentschap Bloomberg. Hij wijst op het “significante” inflatierisico, waardoor het monetaire beleid moet verstrakken later dit jaar. Het zou dan om de eerste renteverhoging in de eurozone in meer dan tien jaar gaan.

20 april