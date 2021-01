Soudal-CEO Dirk Coorevits verkozen tot Trends Manager van het Jaar 2020

Vanaf vandaag ‘flashcon­tro­les’ op telewerk: in deze gevallen bent u in overtre­ding

5 januari Vanaf vandaag begint de overheid met flashcontroles op telewerk. Over heel het land zullen teams van inspecteurs ‘binnenvallen’ in bedrijven om te kijken of iedereen die er zit, wel een echte reden heeft om daar te zijn. “Wie op de werkvloer is, zal gevraagd worden naar een attest van de werkgever, dat zegt dat hij of zij daar echt nodig is.”