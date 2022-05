Solvay trekt prognoses op

Bijna kwart minder nieuwe wagens ingeschre­ven

Het aantal inschrijvingen van personenwagens is in april met bijna een kwart (23,6 procent) gedaald in vergelijking met april vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van autofederatie Febiac en de federale overheidsdienst Mobiliteit. Het gaat om het laagste cijfer voor de maand april in zeker twintig jaar, op de verkoop in het coronajaar 2020 na.

2 mei