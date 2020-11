Solvay: "Dieptepunt voor luchtvaartsector is bereikt"

ING schrapt duizend banen vanwege slecht economisch klimaat: gevolgen voor België nog niet duidelijk

5 november De Nederlandse bank ING schrapt tegen eind 2021 ongeveer duizend banen. Volgens het financiële concern is de ingreep onder meer nodig vanwege het tegenvallende economische klimaat. Kantoren in Azië en Zuid-Amerika sluiten en ook in Spanje, Italië en Tsjechië verdwijnen er banen. Over eventueel banenverlies in België is er nog geen duidelijkheid.