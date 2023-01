Solden starten met kortingen van gemiddeld 30 procent

Hoewel de eindejaarsverkoop en de winterprik de slechte start van het winterseizoen deels goedmaakten, schatten de zelfstandige modehandelaren de wintersolden gematigd in. Ongeveer 65 procent denkt evenveel of beter te verkopen dan in januari 2022, toen de modesector "gematigd tevreden" was over de soldenmaand. Zo'n 35 procent neemt een afwachtende houding in en verwacht een mindere verkoop, aldus Mode Unie.